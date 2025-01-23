Речь пойдёт о том, как за много-много лет до того, как наши далёкие предки изобрели письменность, они начали смотреть на небесные светила и не только и не столько ради эстетического удовлетворения. Звёзды, Солнце, Луна и планеты с глубокой древности помогали людям предсказывать наступление того или иного времени года или сезона, что было жизненно важно. Неудивительно, что небесные светила обожествляли, и наблюдения за ними были связаны с различными религиозными культами. Если светила «способны влиять» на наступление сезонов, быть может, они могут влиять и на судьбы конкретных людей? Так ли это? И если звёзды действительно на нас влияют, то как именно? Участники лекции разберутся этим за бокальчиком пива в баре Баланс Белого. Вход на лекцию свободный. Лекция благотворительная: любую сумму можно перевести на счёт фонда «свет.дети», который помогает детям, столкнувшимся с онкологией и их семьям. Подробная информация по ссылке выше.