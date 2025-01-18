Шоу «Психотест»: Съемка. Мотор 1
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики проходят детские рисуночные тесты с практикующим психологом и обсуждают их результаты. Победитель шоу получает бесплатную психологическую консультацию, потому что ему скорее это всего нужно.
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