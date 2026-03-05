Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап концерт для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет – да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Ведь они идут на концерты как на свидание — свидание с тобой, дорогой зритель... Поэтому приходи и не разбивай им сердца.