Про Стендап концерт 30+
Лиговский пр. 50, корп.4
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от 350₽ до 750₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап концерт для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет – да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Ведь они идут на концерты как на свидание — свидание с тобой, дорогой зритель... Поэтому приходи и не разбивай им сердца.
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