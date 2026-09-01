Сева Ловкачёв — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «22 комика», ютуб-проекта OUTSIDE STANDUP, шоу Разгоны, Книжный Клуб на канале Стендап Клуба №1, а также ведущий подкаста «Segozavtra» от LABELCOM. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.