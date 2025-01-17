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Евгенич бар: день первый. Днюха.

улица Арбат, 6/2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит вечеринка поколений, о которой будешь вспоминать еще очень долго, ведь Евгенич - знатный балагур! В программе: - выступление музыкантов с раннего вечера. - дискотека. - развлекательная программа в стиле 90-х. - караоке-баттл. - конкурс на самый крутой дворовой костюм. - праздничный торт.

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Комментарии

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Дмитрий
17 января 2025, 15:08

Прикольный бар, не большой, но посидеть и накатить хороших настоек можно. Антураж 90х для людей 30+))) жаль не попали на живую музыку!

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