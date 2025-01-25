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Umbra

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В холодных и мрачных катакомбах вековые стены дрожат от резкого грохота и яростных ритмов. В этом месте сходятся души, потерянные и отчаянные, пленённые зовом тёмной музыки, подобной эху хаоса, что таится в недрах земли. Этот мрак, прозванный Умброй, поглощает всё, укутывая мир густым покрывалом звуковой бездны. Здесь, в вихре отчаяния и ярости, души пытаются ухватить обрывки исчезающих мелодий, пока их обступает бесконечный танец шумов и темноты. Line-uр: Nikita Telegin / Mr Khorne / Mild Affect / Kiellаn

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