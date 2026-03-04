Новое-хитовое: необычные способы отметить 8 марта

Если мимоза — то только коктейль!
Когда хочется провести долгожданный праздник по-особенному, мы спешим на помощь. Собрали для тебя самые интересные варианты, чтобы начало весны было громким, бодрым и запоминающимся.
Екатеринбург
Любишь кино? Вспомни, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать — так и хочется встать и присоединиться к ним. Теперь у тебя есть такая возможность — можно разучить эти простые движени...
Караоке-лекция о советских песнях к 8 Марта. В этот вечер ты узнаешь, как менял...
600₽
На Вистерия Лейн снова неспокойно. Мэри Элис Янг пропала. Кто-то из соседей явно знает больше, чем говорит. Скандалы, тайны, шантаж — за идеально подстриженными газонами скрываются очень темные секре...
Арт-девичник/медитативная художественная практика. С древнейших времен сновиден...
800₽
Дискотека девяностых и нулевых. Главный праздник всех влюбленных под все хиты д...
от 600₽
Новосибирск
Выставка — карта внутренней территории, где личный опыт, сплавленный с вековой м...
от 300₽
Звёзды новосибирской ретро-сцены — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев — ус...
от 1200₽
Казань
Украшение с историей — созданное своими руками. Особенный мастер-класс по создан...
3000₽
Танцевально-музыкальный интенсив для девушек от Венеры Галимовой и Регины Рокитянской. Порхай как бабочка, танцуй как мотылек, жаль, что ты устала работать на трех работах… Но когда если не 8 марта с...
В этот день ты услышишь шутки про девушек и от девушек. Выступят только опытные ...
1000₽
Нижний Новгород
За окнами еще царствует холод, но воздух уже наполняется тем особым предчувствие...
2300₽
7 марта 2026. Зимний режим деактивирован. В баре Alcatraz запускается весна ново...
500₽
Рейв вместе с Campaing Place и Родина, где ты сможешь отметить международный жен...
от 200₽
Краснодар
Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы п...
2300₽
Cольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Комикесса активно участвует...
от 900₽
Красноярск
Камерный арт-вечер, где в центре — 4 героини. 4 разные истории силы, выбора и вн...
800₽
Вечер караоке, песен, танцев и открыточек для самых красивых девчонок. Что тебя...
от 900₽
Праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню. Специально для...
от 1000₽
Ростов-на-Дону
Новый формат книжной ярмарки без продавца. У гостей фестиваля «Весна-на-Дону» ес...
Бесплатно
Путь к славе Мэрилин Монро был ослепительным в свете софитов и трагическим за ка...
1900₽
Кемерово
Праздничная вечеринка для девушек Зима остаётся позади, а весна уверенно вступа...
от 299₽
Дегустация винтажных ароматов из коллекции Музея парфюмерии в Санкт-Петербурге. ...
2100₽
А как планируешь провести ближайшие выходные ты? Делись планами в комментариях.