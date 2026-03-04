  1. Блог

Новое-хитовое: необычные способы отметить 8 марта

Кому праздник весны, кому день женщин, но всем — долгожданный выходной.

Что будет в статье:

  1. - Екатеринбург
  2. - Новосибирск
  3. - Казань
  4. - Нижний Новгород
  5. - Краснодар
  6. - Красноярск
  7. - Ростов-на-Дону
  8. - Кемерово

Если мимоза — то только коктейль!

Когда хочется провести долгожданный праздник по-особенному, мы спешим на помощь. Собрали для тебя самые интересные варианты, чтобы начало весны было громким, бодрым и запоминающимся.

Екатеринбург

по подписке
Танцы старого кинематографа
Танцы старого кинематографа

Любишь кино? Вспомни, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать — так и хочется встать и присоединиться к ним. Теперь у тебя есть такая возможность — можно разучить эти простые движени...

Девочки не спят, девочки поют
Девочки не спят, девочки поют

Караоке-лекция о советских песнях к 8 Марта. В этот вечер ты узнаешь, как менял...

Самоцвет

600₽

по подписке
Отчаянные домохозяйки: детективная ролевая игра
Отчаянные домохозяйки: детективная ролевая игра

На Вистерия Лейн снова неспокойно. Мэри Элис Янг пропала. Кто-то из соседей явно знает больше, чем говорит. Скандалы, тайны, шантаж — за идеально подстриженными газонами скрываются очень темные секре...

Сны, в которых живут звёзды
Сны, в которых живут звёзды

Арт-девичник/медитативная художественная практика. С древнейших времен сновиден...

Mirvoir

800₽

Вечно молодой
Вечно молодой

Дискотека девяностых и нулевых. Главный праздник всех влюбленных под все хиты д...

Свобода Концерт Холл

от 600₽

Новосибирск

Сказка о девице
Сказка о девице

Выставка — карта внутренней территории, где личный опыт, сплавленный с вековой м...

до
Центр культуры «ЦК19»

от 300₽

Весенний ритм 90-е: праздник для самых прекрасных
Весенний ритм 90-е: праздник для самых прекрасных

Звёзды новосибирской ретро-сцены — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев — ус...

Центр культуры и отдыха «Победа»

от 1200₽

Казань

Создание национальных украшений
Создание национальных украшений

Украшение с историей — созданное своими руками. Особенный мастер-класс по создан...

Тайны Сююмбике, Кремлёвская улица, 11

3000₽

по подписке
Самба белого мотылька
Самба белого мотылька

Танцевально-музыкальный интенсив для девушек от Венеры Галимовой и Регины Рокитянской. Порхай как бабочка, танцуй как мотылек, жаль, что ты устала работать на трех работах… Но когда если не 8 марта с...

Женская комедия
Женская комедия

В этот день ты услышишь шутки про девушек и от девушек. Выступят только опытные ...

Тринити

1000₽

Нижний Новгород

Согревающие вкусы весны
Согревающие вкусы весны

За окнами еще царствует холод, но воздух уже наполняется тем особым предчувствие...

до
Заповедные Кварталы

2300₽

Весенний протокол
Весенний протокол

7 марта 2026. Зимний режим деактивирован. В баре Alcatraz запускается весна ново...

Alcatraz

500₽

Ресурс
Ресурс

Рейв вместе с Campaing Place и Родина, где ты сможешь отметить международный жен...

Кабинет 101

от 200₽

Краснодар

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы п...

Порт 219

2300₽

Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Cольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Комикесса активно участвует...

Дворец культуры железнодорожников

от 900₽

Красноярск

Жива я
Жива я

Камерный арт-вечер, где в центре — 4 героини. 4 разные истории силы, выбора и вн...

Музейный центр «Площадь Мира»

800₽

Такие девчонки
Такие девчонки

Вечер караоке, песен, танцев и открыточек для самых красивых девчонок. Что тебя...

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

от 900₽

Стендап для дам
Стендап для дам

Праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню. Специально для...

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

от 1000₽

Ростов-на-Дону

Весна-на-Дону
Весна-на-Дону

Новый формат книжной ярмарки без продавца. У гостей фестиваля «Весна-на-Дону» ес...

до
проспект Михаила Нагибина, 17

Бесплатно

Чувственный бранч с игристым «Мэрилин Монро»
Чувственный бранч с игристым «Мэрилин Монро»

Путь к славе Мэрилин Монро был ослепительным в свете софитов и трагическим за ка...

Галерея Астор, Буденновский проспект, 49/97

1900₽

Кемерово

Девочки на очереди (Girls For Next Up)
Девочки на очереди (Girls For Next Up)

Праздничная вечеринка для девушек Зима остаётся позади, а весна уверенно вступа...

Клуб Депо, проспект Ленина, 59/1

от 299₽

Парфюмерный бар «Дегустация легенд»
Парфюмерный бар «Дегустация легенд»

Дегустация винтажных ароматов из коллекции Музея парфюмерии в Санкт-Петербурге. ...

Редакция

2100₽

А как планируешь провести ближайшие выходные ты? Делись планами в комментариях.

Что есть в статье:

  1. Екатеринбург
  2. Новосибирск
  3. Казань
  4. Нижний Новгород
  5. Краснодар
  6. Красноярск
  7. Ростов-на-Дону
  8. Кемерово

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста