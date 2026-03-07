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Создание национальных украшений

Тайны Сююмбике, Кремлёвская улица, 11

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Украшение с историей — созданное своими руками. Особенный мастер-класс по созданию украшений, где творчество переплетается с культурой и смыслами. Это не просто рукоделие — это погружение в татарскую традицию. Что тебя ждёт: — Экскурсия по музею с рассказом о татарском национальном костюме и украшениях; — Живые истории, символы и значения деталей; — Чаепитие в уютной атмосфере; — Мастер-класс по созданию национальных украшений— ты уйдёшь с готовой работой, сделанной своими руками. Все расходные материалы включены.

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