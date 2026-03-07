Украшение с историей — созданное своими руками. Особенный мастер-класс по созданию украшений, где творчество переплетается с культурой и смыслами. Это не просто рукоделие — это погружение в татарскую традицию. Что тебя ждёт: — Экскурсия по музею с рассказом о татарском национальном костюме и украшениях; — Живые истории, символы и значения деталей; — Чаепитие в уютной атмосфере; — Мастер-класс по созданию национальных украшений— ты уйдёшь с готовой работой, сделанной своими руками. Все расходные материалы включены.