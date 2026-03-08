Путь к славе Мэрилин Монро был ослепительным в свете софитов и трагическим за кадром. За улыбкой культовой блондинки скрывались страхи, сомнения и разбитое сердце. Правда ли, что лучшими друзьями Мэрилин были бриллианты? Почему именно она должна была сыграть Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»? В чём секрет её походки и магнетизма? Кто стал главной любовью её жизни и что связывало кинодиву с СССР? На этом бранче поговорят о Мэрилин не как о мифе, а как о женщине — живой, ранимой и невероятно сильной. Спикер: Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба искусств Parole, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Larv. В стоимость входит: — увлекательный рассказ о жизни и тайнах Мэрилин Монро — приветственный бокал игристого и лёгкие угощения — репортажная съёмка — розыгрыш подарков от партнёров Встреча для тех, кто хочет провести 8 марта красиво, чувственно и со смыслом. При выборе от 5 билетов действует скидка 10%