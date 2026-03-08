Стендап для дам
Хэдлайнер, улица Молокова, 56
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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню. Специально для прекрасной половины человечества, резиденты выступят с праздничной программой. Тебя ждут свежие шутки и тёплая атмосферы бара. Идеальное мероприятие как для новых зрителей, так и для наших постоянных гостей.
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