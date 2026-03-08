Праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню. Специально для прекрасной половины человечества, резиденты выступят с праздничной программой. Тебя ждут свежие шутки и тёплая атмосферы бара. Идеальное мероприятие как для новых зрителей, так и для наших постоянных гостей.