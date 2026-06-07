Тру-крайм шоу: «Очень странные административные дела»
Китчен Лаб, улица Карла Маркса, 75А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Развлекательное шоу где комики обсуждают интересные и комичные уголовные и административные дела вместе с криминалистом и выносят свой юмористический приговор по каждому делу.
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