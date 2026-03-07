7 марта 2026. Зимний режим деактивирован. В баре Alcatraz запускается весна нового поколения. Это не просто смена сезона — это эволюция. Биомеханика оживает: сердца бьются в унисон с ритмом 174 BPM. Drum & Bass — это топливо для твоего пробуждения. В эту ночь тебе не дадут уснуть: CRIMINALISTIX DARK INTELLEGENT LYUBEZNOV MAXIDRUM TWIN b2b YUMI FLOSNOW Вход: 500, девушкам — бесплатно (весенний бонус системы). FC/DC | 18+ (Паспорт — твоя ключ-карта) Весна уже в сети.