Караоке-лекция о советских песнях к 8 Марта. В этот вечер ты узнаешь, как менялась атмосфера Международного женского дня и каким был праздник в советскую эпоху — от идеологических лозунгов до главных песен. А для полного погружения ты не просто послушаешь разные композиции, но и споёшь их вместе с хором вокального центра «Ключ». Аккомпанемент на фортепиано обеспечит музыкальный продюсер и педагог Мария Годун. В караоке будет всё, что пели мамам, бабушкам, любимым и просто дарили как музыкальную открытку. Это будет не лекция, а ностальгический и очень «певучий» вечер, где история оживет в мелодиях. Спикеры: Катя Никитина — ведущая «Подкастное далеко» Мария Годун — музыкальный продюсер Запись в тг через бот «Истории в баре».