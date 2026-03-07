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Девочки не спят, девочки поют

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Караоке-лекция о советских песнях к 8 Марта. В этот вечер ты узнаешь, как менялась атмосфера Международного женского дня и каким был праздник в советскую эпоху — от идеологических лозунгов до главных песен. А для полного погружения ты не просто послушаешь разные композиции, но и споёшь их вместе с хором вокального центра «Ключ».  Аккомпанемент на фортепиано обеспечит музыкальный продюсер и педагог Мария Годун. В караоке будет всё, что пели мамам, бабушкам, любимым и просто дарили как музыкальную открытку. Это будет не лекция, а ностальгический и очень «певучий» вечер, где история оживет в мелодиях. Спикеры: Катя Никитина — ведущая «Подкастное далеко» Мария Годун — музыкальный продюсер Запись в тг через бот «Истории в баре».

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