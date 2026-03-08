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Елизавета Варвара Аранова

Дворец культуры железнодорожников
Привокзальная площадь

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от 900₽ до 3800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Комикесса активно участвует во множестве медийных проектов как гость и ведущая. Елизавета — стендап-комик, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи», а также психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?» на канале StandUp Club #1. Такая творческая активность стендап-артистки, дала соответствующую реакцию и резко возросший спрос широкой публики. Буквально за год значительно вырос размер площадок, на которых выступает артистка — от небольших баров, вмещающих максимум 60 человек, до больших концертных залов, способных принимать несколько тысяч зрителей. Комедия Елизаветы Варвары Арановой — многогранная, прямолинейная и довольно откровенная. В своих выступлениях Елизавета переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая сложные и глубокие темы. Она рассуждает о психотерапии, детских и подростковых травмах, рефлексирует вместе со зрителем о смене ценностей поколений, не боится рассказывать о личных тайнах и скелетах в шкафу.

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