Дворец является одним из пионерских центров культуры в городе Краснодар. Построенный широкими массами в первые годы первого пятилетнего плана, он был торжественно открыт 5 ноября 1928 года. В период с 1998 по 2001 годы прошла полная реконструкция здания. В настоящее время Дворец культуры предлагает посетителям широкий спектр возможностей для личностного развития в области искусства или спорта, а также для организации разнообразных мероприятий, ведь здесь есть помещения для проведения праздников, концертов и гастролей. Творческие коллективы, спортивные секции и выдающиеся педагоги и тренеры являются особым достоянием Дворца культуры. В пределах учреждения каждый житель Краснодара найдет занятие по душе. В Дворце работают различные клубы и коллективы, школа современного танца, ансамбль бального танца, вокальная студия и многое другое. Действуют также спортивные секции по рукопашному бою, дзюдо и самбо, а также занятия аэробикой и фитнесом для взрослых, и художественная гимнастика для детей. https://www.dkjd-krasnodar.ru/
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