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Wine & Whiskey by Simple

Краснодар, улица Будённого, 129

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«Встречают по одежке, а провожают с бутылочкой вина». Придерживаясь этого принципа, здесь создали просторное, светлое пространство на относительно небольшой площади стилобата элитного дома в центре Краснодара. Избавились от клише индустрии — бренд-стендов, яркого пластика и массивных деревянных стоек, — и сказали «да» легкости индустриального лофта: тонким металлическим линиям и фактурному бетону до самого края допустимого. Уместили два дегустационных стола, зал с премиум-сегментом, но в целом ничего лишнего — здесь место только для гостей и вина. Винная культура — это про share impressions: разделять удовольствие и обсуждать, спорить, открывать новые горизонты и грани ощущений. Чтобы приблизить к ней краснодарцев, здесь создали специальные дегустационные пространства и регулярно проводят встречи для новичков и ценителей. Профессиональные кависты устраивают шоу-лекции, сомелье — дают мастер-классы и выступают ведущими на «Винных казино». А еще зал можно снять для приватного вечера в узком кругу «своих»: медиа-оборудованием и умелым персоналом обеспечат. с 11 до 23 https://bysimplekrd.ru
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