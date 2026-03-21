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Согревающие вкусы весны

Заповедные Кварталы
Славянская 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За окнами еще царствует холод, но воздух уже наполняется тем особым предчувствием обновления, которое бывает только в начале весны. В такие дни особенно остро хочется спрятаться от промозглой сырости в месте, где царят тепло и покой. Тебя приглашают в уютную усадьбу Гусевых, чтобы возродить старую добрую традицию – собираться в небольшом кругу за ароматными напитками, согревающими не только тело, но и душу. Для тебя прозвучат истории о том, какие напитки дополняли вечера сто с лишним лет назад, а воздух наполнится ароматами яблок, мёда и пряных специй. Ведущая программы – Юлия Полякова, знаток русской кулинарной истории с более чем 20-летним опытом в ресторанном бизнесе, познакомит тебя с рецептами, которые бережно хранились в нижегородских семьях. В особой атмосфере домашнего уюта, в интерьерах усадьбы начала XX века, ты не только увидишь элементы гастрономического театра, но и продегустируешь авторский сбитень, горячий яблочный сидр, вишнёвый пунш и шарлотку, узнаешь старинные рецепты, а также услышишь удивительные истории о происхождении напитков и их месте в русской культуре.

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