За окнами еще царствует холод, но воздух уже наполняется тем особым предчувствием обновления, которое бывает только в начале весны. В такие дни особенно остро хочется спрятаться от промозглой сырости в месте, где царят тепло и покой. Тебя приглашают в уютную усадьбу Гусевых, чтобы возродить старую добрую традицию – собираться в небольшом кругу за ароматными напитками, согревающими не только тело, но и душу. Для тебя прозвучат истории о том, какие напитки дополняли вечера сто с лишним лет назад, а воздух наполнится ароматами яблок, мёда и пряных специй. Ведущая программы – Юлия Полякова, знаток русской кулинарной истории с более чем 20-летним опытом в ресторанном бизнесе, познакомит тебя с рецептами, которые бережно хранились в нижегородских семьях. В особой атмосфере домашнего уюта, в интерьерах усадьбы начала XX века, ты не только увидишь элементы гастрономического театра, но и продегустируешь авторский сбитень, горячий яблочный сидр, вишнёвый пунш и шарлотку, узнаешь старинные рецепты, а также услышишь удивительные истории о происхождении напитков и их месте в русской культуре.