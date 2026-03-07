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Сны, в которых живут звёзды

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Арт-девичник/медитативная художественная практика. С древнейших времен сновидения пленяют человечество, порождая неугасимое стремление к их толкованию. Люди стремились разгадать тайны ночных видений, увидеть в них отражение внутренних переживаний или портал в иные миры. На занятии обсудишь природу, символику и влияние сновидений на сознание, а также их роль в искусстве и мысли на протяжении веков. Класс искусств MIRvOIR приглашает на мистический арт-девичник. Ты поговоришь о том, как люди путешествуют между мирами сна и яви. Погрузишься в мифологию сновидений и её отражение в культуре. Займёшься росписью декоративных подушек, будешь работать акрилом на наволочках. Творческий процесс станет медитативным погружением в мир сновидений, сопровождаемым согревающим глинтвейном и ароматным какао. Запись в тг организатора.

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