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Такие девчонки
Давайте перейдём, проспект Мира, 56
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от 900₽ до 1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Вечер караоке, песен, танцев и открыточек для самых красивых девчонок. Что тебя ждёт: — Караоке с Сергеем Гисичем: споёшь любимые песни, наполнишься обаянием, шутками и поздравлениями от талантливого красноярского ведущего — Открыточки для сильных девчонок: в мастерской с Мариной сделаешь восьмимартовские открытки в коллажной технике с портретами известных классных женщин — Необычная фотозона и портреты на память от Наташи Смирновой — Чай, маленькие сладости и наша самая эстетичная и дружелюбная атмосфера P.S.: обаятельным мальчишкам тоже можно!
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