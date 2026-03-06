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Такие девчонки

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

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Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вечер караоке, песен, танцев и открыточек для самых красивых девчонок. Что тебя ждёт: — Караоке с Сергеем Гисичем: споёшь любимые песни, наполнишься обаянием, шутками и поздравлениями от талантливого красноярского ведущего — Открыточки для сильных девчонок: в мастерской с Мариной сделаешь восьмимартовские открытки в коллажной технике с портретами известных классных женщин — Необычная фотозона и портреты на память от Наташи Смирновой — Чай, маленькие сладости и наша самая эстетичная и дружелюбная атмосфера P.S.: обаятельным мальчишкам тоже можно!

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