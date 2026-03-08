Танцевально-музыкальный интенсив для девушек от Венеры Галимовой и Регины Рокитянской. Порхай как бабочка, танцуй как мотылек, жаль, что ты устала работать на трех работах… Но когда если не 8 марта сменить режим «выживаю» на «вылетаю»? В программе — практики с фокусом на движении, музыке и работе с вниманием к себе, которые заставят крылья расправиться: — медитативные практики без эзотерики, религии и «открываем третий глаз срочно!»; — телесные и музыкальные практики: тело вспомнит, что оно создано не только для сидячей работы; — танцевальная импровизация: двигайся не «правильно», а по-настоящему; живое общение и поддерживающая атмосфера. Дресс-код: Самые яркие образы, которые давно хотелось выгулять. Леопард? Да! Блестки? Да! Перья? То, что нужно! Главное, чтобы тебе было комфортно двигаться.