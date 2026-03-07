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Ресурс

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Рейв вместе с Campaing Place и Родина, где ты сможешь отметить международный женский день и порадоваться весне. Диджеи: Igorevna volkanna vandalkdd ktokto dj prime Вход: 200 руб. с репостом/500 руб. без репоста Пост: https://t.me/KABINETlOl/626

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