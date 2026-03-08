ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Весенний ритм 90-е: праздник для самых прекрасных

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Звёзды новосибирской ретро-сцены — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев — устроят для тебя настоящую дискотеку в стиле 90-х, посвящённую Международному женскому дню! Что тебя ждёт? — Хиты, которые знают все: от «Ласкового мая» и «Миража» до Modern Talking и Boney M. Каждая мелодия — как машина времени, переносящая в эпоху ярких образов и безудержного веселья. — Атмосфера праздника: подлинные костюмы тех лет, световое шоу и энергетика двух мастеров диджеинга создадут неповторимое настроение. Ты не просто послушаешь музыку — ты проживёшь её заново! — Подарки для каждой гостьи: цветы — символ весны и красоты, а также авторский коктейль, чтобы добавить нотку изысканности твоему вечеру.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста