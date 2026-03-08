Звёзды новосибирской ретро-сцены — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев — устроят для тебя настоящую дискотеку в стиле 90-х, посвящённую Международному женскому дню! Что тебя ждёт? — Хиты, которые знают все: от «Ласкового мая» и «Миража» до Modern Talking и Boney M. Каждая мелодия — как машина времени, переносящая в эпоху ярких образов и безудержного веселья. — Атмосфера праздника: подлинные костюмы тех лет, световое шоу и энергетика двух мастеров диджеинга создадут неповторимое настроение. Ты не просто послушаешь музыку — ты проживёшь её заново! — Подарки для каждой гостьи: цветы — символ весны и красоты, а также авторский коктейль, чтобы добавить нотку изысканности твоему вечеру.