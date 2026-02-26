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Сказка о девице

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка — карта внутренней территории, где личный опыт, сплавленный с вековой мудростью фольклора, предлагает зрителю совершить собственное путешествие — от тьмы к свету, от потерянности к обретению себя. Проект, начатый в 2023 году как исследование фольклорных архетипов, обрел новое, экзистенциальное измерение, когда жизнь авторов внесла свои коррективы. Пройдя через собственный «тёмный лес» — реанимацию и потерю близкого, они столкнули творческое небытие с физическим. Так метафорическая сказка превратилась в документ реального выживания и обретения себя. На выставке зритель встретит персонажей, которые олицетворяют внутренние испытания и ресурсы: страхи, боль, утрату и ту силу, что помогает их преодолеть. История одной девицы становится универсальной историей каждого, кто ищет свой путь через любовь, страх и потерю. Для создания работ авторы погрузились в мир архаики, изучая древнерусскую вышивку, техники набойки и народные песни. Однако съемки проходили в современной среде — на улицах Новосибирска. Этот прием подчеркивает главную идею: мифологическое мышление живет в нас здесь и сейчас, а «тёмный лес» может начинаться за углом собственного дома. Об авторах: Мария Синицына (род. 2000, г. Новосибирск) — фотограф, куратор выставочных проектов, художник, искусствовед. Ольга Стволова (род. 1979, г. Новосибирск) — актриса, режиссёр, преподаватель. Основоположник инклюзивного театра в Новосибирске. Открытие выставки состоится 26 февраля в 18:00 — вход на открытие бесплатный. В другие дни билеты можно приобрести в кассе центра культуры.

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