В этот день ты услышишь шутки про девушек и от девушек. Выступят только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап-шоу чтобы успеть сделать заказ.