На Вистерия Лейн снова неспокойно. Мэри Элис Янг пропала. Кто-то из соседей явно знает больше, чем говорит. Скандалы, тайны, шантаж — за идеально подстриженными газонами скрываются очень темные секреты. Тебе предстоит примерить на себя роль одного из жителей улицы: Бри, Габриэль, Сьюзан, Линетт, Карлоса, Иди и других — все они под подозрением. — Каждый персонаж хранит свою тайну; — Каждый может быть похитителем; Но правда ускользает... если не начать копать глубже. Количество игроков: 6-10 Знание сериала ничем особо не поможет, да и не помешает. Каждому участнику будет выдана роль с описанием характера персонажа и его секретиками.