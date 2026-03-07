ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Отчаянные домохозяйки: детективная ролевая игра

Встречи
8 марта 31, каб. 3

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

На Вистерия Лейн снова неспокойно. Мэри Элис Янг пропала. Кто-то из соседей явно знает больше, чем говорит. Скандалы, тайны, шантаж — за идеально подстриженными газонами скрываются очень темные секреты. Тебе предстоит примерить на себя роль одного из жителей улицы: Бри, Габриэль, Сьюзан, Линетт, Карлоса, Иди и других — все они под подозрением. — Каждый персонаж хранит свою тайну; — Каждый может быть похитителем; Но правда ускользает... если не начать копать глубже. Количество игроков: 6-10 Знание сериала ничем особо не поможет, да и не помешает. Каждому участнику будет выдана роль с описанием характера персонажа и его секретиками.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста