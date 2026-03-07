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Девочки на очереди (Girls For Next Up)

Клуб Депо, проспект Ленина, 59/1

Начало:

Завершение:

от 299₽ до 570₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Праздничная вечеринка для девушек

Зима остаётся позади, а весна уверенно вступает в свои права!

Тебя ждёт яркое шоу, конкурсы, фотозона и глиттер-зона, временные тату, браслеты для знакомств и ритмичный плейлист.

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