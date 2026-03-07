Праздничная вечеринка для девушек
Зима остаётся позади, а весна уверенно вступает в свои права!
Тебя ждёт яркое шоу, конкурсы, фотозона и глиттер-зона, временные тату, браслеты для знакомств и ритмичный плейлист.
Праздничная вечеринка для девушек
Зима остаётся позади, а весна уверенно вступает в свои права!
Тебя ждёт яркое шоу, конкурсы, фотозона и глиттер-зона, временные тату, браслеты для знакомств и ритмичный плейлист.
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Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи