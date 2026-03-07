Праздничная вечеринка для девушек

Зима остаётся позади, а весна уверенно вступает в свои права!

Тебя ждёт яркое шоу, конкурсы, фотозона и глиттер-зона, временные тату, браслеты для знакомств и ритмичный плейлист.