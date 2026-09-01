Есть вещи, которые не стареют, их просто на время убирают в архив. 9 лет назад все сходили с ума по спиннерам, повторяли дэб и знали наизусть главные треки эпохи. Пора достать из шкафа те самые шмотки, сделать подвороты и вспомнить, как жили в эпоху 2К17. В программе: — Приветственные шоты — 3D стикеры в стилистике 2k17 — Фотограф — Развлекательное шоу с ведущим — Тату зона — Розыгрыш призов — Тематический плейлист — Браслеты знакомлюсь/не знакомлюсь FC: 18+ DC: стиль 2k17