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Танцы старого кинематографа

Президентский центр Бориса Ельцина
Музей Бориса Ельцина, 2 и 3 этаж, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Любишь кино? Вспомни, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать — так и хочется встать и присоединиться к ним. Теперь у тебя есть такая возможность — можно разучить эти простые движения на мастер-классе «Танцы старого кинематографа». На экране оживают коробочка, тустеп, краковяк, полька-бабочка и другие ритмы начала XX века. Они возвращают в атмосферу старого города, где кавалеры и барышни плясали, знакомились и находили себе сердечного друга. Приходи и осваивай эти простые, но выразительные танцы под живой аккомпанемент баяна. Знакомься, танцуй вдвоём с кем-то, в кругу семьи, компании друзей и коллег. Мастер-класс пройдёт под руководством профессионального хореографа Анны Поляковой — кандидата культурологии и заведующей кафедрой хореографического искусства факультета современного танца Гуманитарного университета. Мастер-класс подходит для любого возраста и не требует специальной подготовки. Возьми удобную одежду и сменную обувь.

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