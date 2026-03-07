Любишь кино? Вспомни, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать — так и хочется встать и присоединиться к ним. Теперь у тебя есть такая возможность — можно разучить эти простые движения на мастер-классе «Танцы старого кинематографа». На экране оживают коробочка, тустеп, краковяк, полька-бабочка и другие ритмы начала XX века. Они возвращают в атмосферу старого города, где кавалеры и барышни плясали, знакомились и находили себе сердечного друга. Приходи и осваивай эти простые, но выразительные танцы под живой аккомпанемент баяна. Знакомься, танцуй вдвоём с кем-то, в кругу семьи, компании друзей и коллег. Мастер-класс пройдёт под руководством профессионального хореографа Анны Поляковой — кандидата культурологии и заведующей кафедрой хореографического искусства факультета современного танца Гуманитарного университета. Мастер-класс подходит для любого возраста и не требует специальной подготовки. Возьми удобную одежду и сменную обувь.