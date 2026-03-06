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  1. Красноярск
  2. События

Жива я

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Камерный арт-вечер, где в центре — 4 героини. 4 разные истории силы, выбора и внутренней опоры. Это не просто показ. Тебя ждёт: — художественное раскрытие каждой истории — продуманная драматургия вечера — финальный показ — выставка визуальных работ — фуршет и живое общение — открытый микрофон, где ты сможешь оставить свой голос Это пространство не для шума, а для глубины.

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