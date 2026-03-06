Камерный арт-вечер, где в центре — 4 героини. 4 разные истории силы, выбора и внутренней опоры. Это не просто показ. Тебя ждёт: — художественное раскрытие каждой истории — продуманная драматургия вечера — финальный показ — выставка визуальных работ — фуршет и живое общение — открытый микрофон, где ты сможешь оставить свой голос Это пространство не для шума, а для глубины.