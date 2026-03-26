«Мы раскрыты!»: топ событий для доверительного общения

Чтобы говорить искренне одного желания мало: нужна атмосфера. Её и будем искать в самых уютных и располагающих событиях.

Что будет в статье:

Весь месяц мы с тобой говорили о мужских и женских требованиях, о страхах, предосторожностях и проверках. Да что там, даже бороды в анкетах анализировали как настоящие детективы. И всё для того, чтобы оградить твоё сердечко от недобросовестных товарищей.

А вот как быть с добросовестными так и не обсудили!

Итак, человек, который тебе понравился, заслужил кредит доверия. Значит, настало время душевных разговоров, честных рассказов и смущающих вопросов, верно? Но настроение для этого не падает с неба. Не получится провернуть что-то вроде: «хееей, давай возьмём по кофе и обсудим наши ожидания от отношений». Тут нужна располагающая атмосфера.

Так что мы в редакции основательно потрясли нашу афишу на предмет подходящих событий. Лекции с психологами, игры на сближение, разговорные вечеринки — всё для гармоничного искреннего общения и привыкания друг к другу.

Пошли, попробуем?

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Нытинг Психологическая встреча для тех кто за… очень утомился. Знаешь это ощущение, когда внутри накопилось столько всего, что уже тяжело дышать? Когда хочется просто сесть рядом с кем-т... 27 марта Коворкинг «Осознание», Железнодорожная улица, 15/1 500₽

Красноярск

Послушайте Музыкальный вечер знакомств. Если бы тебе нужно было представить себя всего одн... 27 марта Давайте перейдём, проспект Мира, 56 700₽ Жизнь на вкус Ты садишься за столик и заказываешь еду и напитки. Пробуешь. Вкусы и запахи возв... 16 апреля Китчен Лаб, улица Карла Маркса, 75А 1500₽ Кто ты? (Ху А Ю?) Современный психологический перформанс, построенный на семи монологах семи герое... 25 апреля Концертный зал «Афонтовский», Афонтовский переулок, 7 от 1500₽

Нижний Новгород

Кемерово