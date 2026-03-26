«Мы раскрыты!»: топ событий для доверительного общения

Весь месяц мы с тобой говорили о мужских и женских требованиях, о страхах, предосторожностях и проверках. Да что там, даже бороды в анкетах анализировали как настоящие детективы. И всё для того, чтобы оградить твоё сердечко от недобросовестных товарищей.
А вот как быть с добросовестными так и не обсудили!
Итак, человек, который тебе понравился, заслужил кредит доверия. Значит, настало время душевных разговоров, честных рассказов и смущающих вопросов, верно? Но настроение для этого не падает с неба. Не получится провернуть что-то вроде: «хееей, давай возьмём по кофе и обсудим наши ожидания от отношений». Тут нужна располагающая атмосфера.
Так что мы в редакции основательно потрясли нашу афишу на предмет подходящих событий. Лекции с психологами, игры на сближение, разговорные вечеринки — всё для гармоничного искреннего общения и привыкания друг к другу.
Пошли, попробуем?
Москва
Это история про то, как даже незнакомые люди могут за полтора часа устроить праздник мечты, а по пути понять, из чего он состоит, и нырнуть в лучшие моменты своего прошлого. Организаторы верят, что в...
Фестиваль о любви во всех её проявлениях . Фестиваль посвящён самому большому и...
Бесплатно
Плейбек-театр — театр импровизации — это отражение. Отражение чувств, эмоций и переживаний зрителя. Как это происходит? Ведущий задаёт тему, приглашая зрителей к диалогу. Зрители включаются и делят...
Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...
Любовь, свидания, неловкие переписки, романтика в кино и музыке — всё это на кви...
от 500₽
Нарушенные границы или «токсичность»? Практикум ненасильственного общения и смел...
1500₽
Вдохновляющая дискуссионная игра, где через глубокие вопросы, честный диалог и п...
1700₽
Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согрев...
Психологические и социальные задания, которые помогут участникам понять, как их ...
1800₽
Санкт-Петербург
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и лёгкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безо...
Бывает мода на одежду — но есть ли мода на эмоции и состояния? Почему в одни эпо...
Бесплатно
Приходи на пару часов отвлечься от городской суеты, загруженности и рабочих план...
600₽
Актерско-коммуникативный тренинг. Тома и Лена — игропрактик и педагог по актерс...
1000₽
Перенос на 3 апреля Это тёплая встреча с собой в формате психологической игры. ...
1200₽
Екатеринбург
Музыкальная вакханалия от дуэта Good Vibes. В этот вечер приходи петь и слушать...
1400₽
Открытое занятие по свободному танцу — отличный повод попробовать понять свое те...
Бесплатно
Терапия искусствами. Практика про легкость, про то, что само приходит в жизнь и...
2000₽
Новосибирск
Психологическая встреча для тех кто за… очень утомился. Знаешь это ощущение, когда внутри накопилось столько всего, что уже тяжело дышать? Когда хочется просто сесть рядом с кем-т...
500₽
Красноярск
Музыкальный вечер знакомств. Если бы тебе нужно было представить себя всего одн...
700₽
Ты садишься за столик и заказываешь еду и напитки. Пробуешь. Вкусы и запахи возв...
1500₽
Современный психологический перформанс, построенный на семи монологах семи герое...
от 1500₽
Нижний Новгород
Начни день в атмосфере старинной городской усадьбы. Уютное утреннее мероприятие ...
2300₽
Арт-терапия. Задавал ли ты себе когда-нибудь вопросы, которые помогли понять, ч...
700₽
Психологический спектакль с авторской музыкой про абьюзивные отношения. Вместе ...
700₽
Кемерово
Путешествие к центру самого себя через музыкальный поток звуков. Ты услышишь то, что затронет тонкие струны твоей души и наполнит тёплой энергией. В программе будут авторские ком...
от 1600₽
Все отлично,но почему в афише Челябинска одно событие?