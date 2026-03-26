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«Мы раскрыты!»: топ событий для доверительного общения

Чтобы говорить искренне одного желания мало: нужна атмосфера. Её и будем искать в самых уютных и располагающих событиях.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новосибирск
  5. - Красноярск
  6. - Нижний Новгород
  7. - Кемерово

Весь месяц мы с тобой говорили о мужских и женских требованиях, о страхах, предосторожностях и проверках. Да что там, даже бороды в анкетах анализировали как настоящие детективы. И всё для того, чтобы оградить твоё сердечко от недобросовестных товарищей. 

А вот как быть с добросовестными так и не обсудили! 

Итак, человек, который тебе понравился, заслужил кредит доверия. Значит, настало время душевных разговоров, честных рассказов и смущающих вопросов, верно? Но настроение для этого не падает с неба. Не получится провернуть что-то вроде: «хееей, давай возьмём по кофе и обсудим наши ожидания от отношений». Тут нужна располагающая атмосфера.

Так что мы в редакции основательно потрясли нашу афишу на предмет подходящих событий. Лекции с психологами, игры на сближение, разговорные вечеринки — всё для гармоничного искреннего общения и привыкания друг к другу.

Пошли, попробуем?

Москва

по подписке
Праздник праздников: иммерсивный спектакль-застолье
Праздник праздников: иммерсивный спектакль-застолье

Это история про то, как даже незнакомые люди могут за полтора часа устроить праздник мечты, а по пути понять, из чего он состоит, и нырнуть в лучшие моменты своего прошлого. Организаторы верят, что в...

Сердцебиение
Сердцебиение

Фестиваль о любви во всех её проявлениях . Фестиваль посвящён самому большому и...

Место быть, Мясницкая улица, 24/7с1

Бесплатно

по подписке
Плейбек-перформанс: Однажды, 10 лет спустя
Плейбек-перформанс: Однажды, 10 лет спустя

Плейбек-театр — театр импровизации — это отражение. Отражение чувств, эмоций и переживаний зрителя. Как это происходит? Ведущий задаёт тему, приглашая зрителей к диалогу. Зрители включаются и делят...

по подписке
Книжный флоу
Книжный флоу

Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...

РомантикПати — квиз про отношения
РомантикПати — квиз про отношения

Любовь, свидания, неловкие переписки, романтика в кино и музыке — всё это на кви...

Perepel

от 500₽

Ненасильственное общение
Ненасильственное общение

Нарушенные границы или «токсичность»? Практикум ненасильственного общения и смел...

метро Китай-город, точный адрес уточняй у организатора

1500₽

Это мой прайм
Это мой прайм

Вдохновляющая дискуссионная игра, где через глубокие вопросы, честный диалог и п...

Полковая улица, 3с8

1700₽

по подписке
Костёр
Костёр

Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согрев...

Встреча «Кто я для других?»
Встреча «Кто я для других?»

Психологические и социальные задания, которые помогут участникам понять, как их ...

ст. м Таганская, подробности после оплаты

1800₽

Санкт-Петербург

по подписке
Обсуждение: «Нарциссизм и газлайтинг» + просмотр фильма «Мой король»
Обсуждение: «Нарциссизм и газлайтинг» + просмотр фильма «Мой король»

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и лёгкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безо...

Мода на чувства: как люди начали носить тревогу вместо шарфа
Мода на чувства: как люди начали носить тревогу вместо шарфа

Бывает мода на одежду — но есть ли мода на эмоции и состояния? Почему в одни эпо...

Библиотека «Ржевская», Индустриальный проспект, 35к1

Бесплатно

Игра «Психологический блиц»
Игра «Психологический блиц»

Приходи на пару часов отвлечься от городской суеты, загруженности и рабочих план...

Баланс Белого

600₽

Лаборатория Свободы
Лаборатория Свободы

Актерско-коммуникативный тренинг. Тома и Лена — игропрактик и педагог по актерс...

Art of Foto

1000₽

Психологическая игра «Подсказки Вселенной»
Психологическая игра «Подсказки Вселенной»

Перенос на 3 апреля Это тёплая встреча с собой в формате психологической игры. ...

м. Адмиралтейская (точное место уточняй у организатора)

1200₽

по подписке
Фестиваль «Мужчина и Женщина»
Фестиваль «Мужчина и Женщина»

Городской фестиваль об отношениях, карьере и партнёрстве. В программе: выступления экспертов, иммерсивные форматы, мастер-классы и большой нетворкинг на 500+ участников. Как часто ты ловишь себя на ...

Екатеринбург

Музыкальный квартирник
Музыкальный квартирник

Музыкальная вакханалия от дуэта Good Vibes. В этот вечер приходи петь и слушать...

Встречи

1400₽

Открытое занятие по свободному танцу
Открытое занятие по свободному танцу

Открытое занятие по свободному танцу — отличный повод попробовать понять свое те...

Президентский центр Бориса Ельцина

Бесплатно

Оно само: как получать и принимать подарки судьбы
Оно само: как получать и принимать подарки судьбы

Терапия искусствами. Практика про легкость, про то, что само приходит в жизнь и...

Встречи

2000₽

Новосибирск

Нытинг
Нытинг

Психологическая встреча для тех кто за… очень утомился. Знаешь это ощущение, когда внутри накопилось столько всего, что уже тяжело дышать? Когда хочется просто сесть рядом с кем-т...

Коворкинг «Осознание», Железнодорожная улица, 15/1

500₽

Красноярск

Послушайте
Послушайте

Музыкальный вечер знакомств. Если бы тебе нужно было представить себя всего одн...

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

700₽

Жизнь на вкус
Жизнь на вкус

Ты садишься за столик и заказываешь еду и напитки. Пробуешь. Вкусы и запахи возв...

Китчен Лаб, улица Карла Маркса, 75А

1500₽

Кто ты? (Ху А Ю?)
Кто ты? (Ху А Ю?)

Современный психологический перформанс, построенный на семи монологах семи герое...

Концертный зал «Афонтовский», Афонтовский переулок, 7

от 1500₽

Нижний Новгород

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе

Начни день в атмосфере старинной городской усадьбы. Уютное утреннее мероприятие ...

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Заповедные Кварталы

2300₽

Идеальные отношения
Идеальные отношения

Арт-терапия. Задавал ли ты себе когда-нибудь вопросы, которые помогли понять, ч...

Территория эмоций

700₽

Страна «Абьюз»
Страна «Абьюз»

Психологический спектакль с авторской музыкой про абьюзивные отношения. Вместе ...

Кинофактура

700₽

Кемерово

Концерт-погружение «На одной волне»
Концерт-погружение «На одной волне»

Путешествие к центру самого себя через музыкальный поток звуков. Ты услышишь то, что затронет тонкие струны твоей души и наполнит тёплой энергией. В программе будут авторские ком...

Студия «Тринити», Кузнецкий проспект, 55

от 1600₽

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Новосибирск
  5. Красноярск
  6. Нижний Новгород
  7. Кемерово

Комментарии

А
Аноним
30 апреля, 07:18

Все отлично,но почему в афише Челябинска одно событие?

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