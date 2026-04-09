Любовь, свидания, неловкие переписки, романтика в кино и музыке — всё это на квизе РомантикПати. Квиз про любовь, свидания и отношения — и отличный повод познакомиться с кем-то новым. Приходи парой, с друзьями или в одиночку — на РомантикПати легко найти новых знакомых. Многие участники собирают команды прямо на месте, знакомятся за столами и продолжают вечер уже вместе. Это идеальный формат для тех, кто: — хочет весело провести вечер — любит квизы и общение — не против новых знакомств Собирай команду или приходи один — возможно, именно здесь начнётся чья-то история.