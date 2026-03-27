Музыкальный вечер знакомств. Если бы тебе нужно было представить себя всего одной музыкальной композицией, той самой, которую, по вашему мнению, надо услышать каждому, то что это было бы? Тебя приглашают поделиться саундтреками своей жизни и слушать увлекательные истории других участников на нашем новом формате вечера знакомств. Участники соберутся за большим столом, всем нальют чай и ты будешь слушать рассказы каждого, узнавая новые композиции или с удовольствием слушая знакомые. Можно быть выступащим — приготовить одну свою самую любимую композицию и рассказ о ней (трек можно принести с собой на флешке). Можно быть и слушателем — провести этот тёплый вечер и сделать много музыкальных открытий.