Внимание, событие перенесли на 18 апреля. Городской фестиваль об отношениях, карьере и партнёрстве. В программе: выступления экспертов, иммерсивные форматы, мастер-классы и большой нетворкинг на 500+ участников. Как часто ты ловишь себя на мысли, что: — Ты снова в отношениях, которые тебя разрушают? — Ссоры с партнёром ходят по одному и тому же сценарию? — Ты успешен во всём, кроме любви? Главное событие для тех, кто хочет создать, сохранить или полностью перезагрузить свои отношения. Что ты унесёшь с собой: — Понимание своих ошибок и негативных сценариев. — Рабочие инструменты: как говорить, чтобы тебя слышали. — Стратегии выхода из кризисов (измены, ревность, финансовые споры). — Мощный заряд энергии и новые знакомства с осознанными людьми. В цифрах это: 15+ топовых спикеров 3 сцены и 6 потоков МК 8 часов трансформации 500+ гостей Будут говорить о том, о чём принято молчать. О деньгах, страхах, близости и настоящих причинах расставаний. Никакой воды — только реальная польза и живое общение с экспертами. Регистрация в ТГ: пиши @tamara_mero кодовое слово «МЖ» Сейчас доступны билеты: • Участник 900р. • Премиум 2900р. (вечеринка и записи выступлений) • VIP (особо важная персона) 4900р. (первые ряды и дополнительные возможности) Полную программу можно почитать по кнопке «Купить билет».