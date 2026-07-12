Открытое занятие по свободному танцу — отличный повод попробовать понять свое тело. Как я двигаюсь? Как это влияет на окружающих? Чем обусловлены мои движения? Как я соотношу себя с пространством? Все эти вопросы задашь себе во время групповых и индивидуальных упражнений, чтобы в финале случился групповой танцевальный джем. Уровень подготовки — любой. Обязательно наличие удобной формы, приспособленной для движения и танцев. В аудитории есть кулер, но не забудь принести с собой ёмкость для воды. Занятие ведет: Дарья Байдина — танцовщица, автор и ведущая двигательных занятий для людей с танцевальным опытом и без, преподаватель йоги, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1». Бесплатно, по регистрации.