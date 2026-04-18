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Страна «Абьюз»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Психологический спектакль с авторской музыкой про абьюзивные отношения. Вместе с главной героиней совершишь путешествие в «страну» Абьюз. Узнаешь, по какому сценарию строятся такие отношения, что означают популярные психологические термины и какие удивительные вещи могут происходить между мужчиной и женщиной. Позитивное повествование, элементы стендапа и авторские песни делают историю увлекательной и доступной. История основана на реальных событиях. Спектакль идёт в сопровождении живой музыки.

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