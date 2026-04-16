Ты садишься за столик и заказываешь еду и напитки. Пробуешь. Вкусы и запахи возвращают тебя в твои истории. Ты берёшь микрофон и рассказываешь, а актёры и музыканты играют твои воспоминания. Ты вот знал, что у каждой истории в твоей жизни есть определенный вкус? Вкус, который сложно передать словами. Но его можно снова ощутить и даже разделить с другими, рассказав свою историю. В меню гастроперформанса: Истории под соусом Истории под градусом Жаренные истории Пикантные истории Кисло-сладкие истории Авторские, экзотические, сочные, фаршированные, изысканные... Истории! Диетических «блюд» на столе не предвидится. Начало вечера в 19:00 Заказ блюд и напитков с 19:00 до 20:00 Начало гастроперформанса в 20:00