Приходи на пару часов отвлечься от городской суеты, загруженности и рабочих планов. Просто отдохни и поиграй. Будешь исследовать себя через других и получишь возможность взглянуть на себя со стороны. Что будет на игре: – участникам раздадут анкеты с вопросами – нужно будет написать ответы про человека напротив (нет задачи угадать правильный ответ, ты просто фантазируешь, даёшь волю воображению), а человек напротив в это время отвечает на такие же вопросы про тебя (разговаривать нельзя!) – через равные промежутки времени ведущая будет менять участников местами, чтобы ты успел ответить на вопросы про разных людей (и они про тебя) – в конце будет общее обсуждение под руководством ведущей, где уже можно будет говорить, обмениваться впечатлениями – все анкеты с ответами про себя ты в конце игры заберёшь себе и сможешь узнать, как тебя воспринимают незнакомцы и незнакомки, опираясь только на первое впечатление За расслабленную и приятную атмосферу отвечает практикующий психолог и гештальт-терапевт Еленой Марковиной. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.