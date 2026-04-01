Оно само: как получать и принимать подарки судьбы
Тургенева 22, под. 3, каб. 10
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Про событие
Терапия искусствами. Практика про легкость, про то, что само приходит в жизнь и про то, как ты этому открываешься, про обмен с миром, про внезапны дары жизни, которые стоит заметить, удивиться и открыться, а не испугаться и захлопнуться. Про то, как научиться легче принимать случайности и неожиданности, давать им прорастать и цвести, украшая и обогащая жизнь. Про процесс: будешь взаимодействовать с гуашью и журнальными страницами, с мукой и клеем пва, играть и двигаться под музыку, экспериментировать и праздновать эту жизнь. А потом внезапно откроешь новые ощущения в себе и узнаешь себя на толику ближе. Кому пригодится эта встреча: — тем, кому нужно чуть выдохнуть и расслабиться; — тем, кто хочет научиться отпускать контроль и отдаться происходящему тогда, когда все случается само собой; — тем, кто готов открыться обновлению; — и тем, кто хочет добавить в свою жизнь легкости и спонтанности.
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