Терапия искусствами. Практика про легкость, про то, что само приходит в жизнь и про то, как ты этому открываешься, про обмен с миром, про внезапны дары жизни, которые стоит заметить, удивиться и открыться, а не испугаться и захлопнуться. Про то, как научиться легче принимать случайности и неожиданности, давать им прорастать и цвести, украшая и обогащая жизнь. Про процесс: будешь взаимодействовать с гуашью и журнальными страницами, с мукой и клеем пва, играть и двигаться под музыку, экспериментировать и праздновать эту жизнь. А потом внезапно откроешь новые ощущения в себе и узнаешь себя на толику ближе. Кому пригодится эта встреча: — тем, кому нужно чуть выдохнуть и расслабиться; — тем, кто хочет научиться отпускать контроль и отдаться происходящему тогда, когда все случается само собой; — тем, кто готов открыться обновлению; — и тем, кто хочет добавить в свою жизнь легкости и спонтанности.