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Лаборатория Свободы

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Актерско-коммуникативный тренинг. Тома и Лена — игропрактик и педагог по актерскому мастерству — готовят интенсив. Любые слова о свободе и раскрытии остаются словами, пока ты не попробуешь это на своей шкуре. Поэтому они придумали пробное занятие. Это как свидание перед серьезными отношениями: ты приходишь, знакомишься с ведущими, с форматом, выполняешь упражнения и честно отвечаешь себе: «Моё? Не моё? Хочу ещё?». Что будет на пробнике? — Поиграешь в коммуникативные игры (да, те самые, где легко и смешно). — Попробуешь актёрские разминки от Лены (тело оживёт, голос зазвучит). — Ты поймёшь, что «страх ошибки» — это просто страх, и он уходит, когда есть поддержка. — И главное — ты почувствуешь: с тобой всё ОК, ты уже талантлив, тебе просто помогут это проявить. Для кого это точно: — Кто ни разу не был на тренингах и стесняется. — Кто был на сотне тренингов и хочет понять, чем этот отличается. — Кто просто хочет классно провести воскресный вечер в компании ярких людей. Больше информации о ведущих и событии: https://t.me/+tYLmutBIh4s5Mzk6

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