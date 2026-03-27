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Обсуждение: «Нарциссизм и газлайтинг» + просмотр фильма «Мой король»

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и лёгкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце. Дубляж

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