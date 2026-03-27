Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и лёгкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце. Дубляж