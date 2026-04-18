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Концерт-погружение «На одной волне»

Студия «Тринити», Кузнецкий проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Путешествие к центру самого себя через музыкальный поток звуков.

Ты услышишь то, что затронет тонкие струны твоей души и наполнит тёплой энергией.

В программе будут авторские композиции, древние мантры и завораживающая импровизация, рождённая в моменте, в диалоге с каждым наблюдателем.

Выступят:

Артур Вшивков — гитара, хэндпан, флейты, джембе, варган и другие инструменты.

Ирина Чардынцева— вокал.

Стоимость:

до 1.04 — 1600р

после 1.04 — 1800р

после 14.04 — 2100р

В день концерта — 2500р

По всем вопросам по телефону или в тг @Irina_Charr

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