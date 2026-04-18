Путешествие к центру самого себя через музыкальный поток звуков.
Ты услышишь то, что затронет тонкие струны твоей души и наполнит тёплой энергией.
В программе будут авторские композиции, древние мантры и завораживающая импровизация, рождённая в моменте, в диалоге с каждым наблюдателем.
Выступят:
Артур Вшивков — гитара, хэндпан, флейты, джембе, варган и другие инструменты.
Ирина Чардынцева— вокал.
Стоимость:
до 1.04 — 1600р
после 1.04 — 1800р
после 14.04 — 2100р
В день концерта — 2500р
По всем вопросам по телефону или в тг @Irina_Charr