Плейбек-театр — театр импровизации — это отражение. Отражение чувств, эмоций и переживаний зрителя. Как это происходит? Ведущий задаёт тему, приглашая зрителей к диалогу. Зрители включаются и делятся своими историями. Актёры мгновенно создают импровизацию по мотивам услышанного. Все участники вместе перепроживают рассказанное и выходят обновлёнными. Сценария нет. Режиссёра тоже нет. Это плейбек-перформанс. Это форма уникальной встречи искусства и жизни. Актёры не играют, пока зрители не расскажут истории о себе. Что это будет: мелодрама или, может быть, трагикомедия? Ты можешь стать активным участником перформанса, прочувствовать и перепрожить вновь важные моменты своей жизни, увидеть волнующую ситуацию с новой стороны. А можешь остаться наблюдателем и всё равно получишь озарения для жизни.