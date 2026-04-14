Психологическая встреча для тех кто за… очень утомился. Знаешь это ощущение, когда внутри накопилось столько всего, что уже тяжело дышать? Когда хочется просто сесть рядом с кем-то живым и сказать: «Слушай, мне сейчас не очень. Совсем не очень». Не потому что всё плохо навсегда, а просто — потому что накопилось. Мы привыкли держаться. Улыбаться. Справляться. Не грузить. Говорим себе: «У других хуже». Говорим другим: «Всё норм, справлюсь». А внутри — тихо тянет что-то тяжёлое. Нытинг — это не жалобная книга. Это живая встреча небольшой группы людей, которые пришли без масок. Здесь можно говорить о том, что устал на работе. Что отношения непростые. Что непонятно, куда двигаться. Что просто тревожно — и непонятно почему. Как проходит встреча: — Участники садятся в круг — Каждый делится тем, от чего хочет освободиться — Остальные — просто рядом — Никаких лекций на тему «как правильно…» — Только живое человеческое присутствие Здесь никто не будет давать советы, если ты их не просишь. Никто не скажет «ну ты держись» или «всё будет хорошо». Здесь просто — слушают. По-настоящему. Иногда человеку не нужно решение. Ему нужно, чтобы его услышали. Чтобы рядом был кто-то живой. Чтобы не было стыдно за то, что чувствуешь. Именно это и происходит на нытинге. На встречи до 6 человек — чтобы каждый получил достаточно тепла, внимания и пространства. Без спешки. Без осуждения. Без лишних слов. Только честность, принятие и живой контакт. Участие — 500 рублей. Для записи напиши в телеграм организатору «Хочу на нытинг». Запись по предоплате, чтобы место было твоим.