Внимание, событие перенесли на 17 апреля. Нарушенные границы или «токсичность»? Практикум ненасильственного общения и смелости говорить о важном Как понять, что общение стало «токсичным»? Можно считать что токсичность это: манипуляции, обвинения, критика, непрошеные советы, обесценивание. Но если смотреть глубже, на самом деле почти всегда в основе конфликта лежит нарушение границ, и тут начинается самое интересное и сложное. У всех границы разные. Кому-то нормально обсуждать личное при других, кому-то важно сначала спросить, прежде чем давать совет. Кто-то спокойно относится к физическому контакту, а для кого-то это очень интимная зона. И проблема не в том, что люди «плохие» или «токсичные». Очень часто другой человек просто не знает, где проходит твоя граница, и может случайно её нарушить. Если человек не проговорил, как с ним можно обращаться, другой не обязан догадываться, даже если для нас это кажется очевидным. И здесь начинается очень важная (иногда нудная) часть общения. Граница — это не внутреннее ожидание. Это то, что я могу обозначить словами заранее или в момент нарушения. Спокойно и без обвинения. А часто ли люди умеют спокойно и ясно ответить, когда границу нарушили? И только если после ясного обозначения человек продолжает игнорировать, обесценивать или высмеивать твою позицию, вот тогда можно говорить о «токсичности» как устойчивом паттерне. На этом практикуме разберёшь — как отличить случайное нарушение от системного игнорирования — как говорить о своих границах без агрессии и оправданий — что мешает нам их обозначать — почему иногда мы сами продолжаем оставаться там, где нас не слышат И главное — все участники будут вместе это тренировать. Потому что знать о своих границах и уметь их обозначать мягко, но чётко — разные вещи. В программе: • короткая теоретическая рамка про границы и психологическую безопасность • упражнения на формулировку «я-сообщений» без обвинений • практика запроса согласия: «тебе сейчас как?», «можно ли…?» • разбор типичных фраз, за которыми скрывается обесценивание и игнорирование границ • работа с реальными ситуациями участников Это живой формат, с диалогами и обратной связью. С возможностью попробовать по-новому и почувствовать, как меняется контакт. На занятии ты будешь учиться выходить из привычных стратегий быть «удобным» и жертвовать своими границами или слишком жёстко отстаивать своё через обвинения, и искать новые варианты общения — через зрелую коммуникацию, когда я могу уважать чужие границы и одновременно защищать свои.