Арт-терапия. Задавал ли ты себе когда-нибудь вопросы, которые помогли понять, чего ты хочешь от отношений, что тебя устраивает, а что не устраивает? На встрече погрузишься в «визуализацию» идеальных отношений. Поисследуешь реакцию внутреннего голоса на веру и разрешение желанных чувств. Через глубинную арт-терапию узнаешь много нового о своих «реальных» и «идеальных» отношениях. В результате ты получишь более ясное представление о себе, своих потребностях и желаниях в отношениях, что способствует улучшению взаимопонимания и гармонии в паре. Регистрация обязательна.