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  1. Нижний Новгород
  2. События

Идеальные отношения

Территория эмоций
парк Швейцария, просп. Гагарина, 35/3, корп. 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Арт-терапия. Задавал ли ты себе когда-нибудь вопросы, которые помогли понять, чего ты хочешь от отношений, что тебя устраивает, а что не устраивает? На встрече погрузишься в «визуализацию» идеальных отношений. Поисследуешь реакцию внутреннего голоса на веру и разрешение желанных чувств. Через глубинную арт-терапию узнаешь много нового о своих «реальных» и «идеальных» отношениях. В результате ты получишь более ясное представление о себе, своих потребностях и желаниях в отношениях, что способствует улучшению взаимопонимания и гармонии в паре. Регистрация обязательна.

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