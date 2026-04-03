Перенос на 3 апреля Это тёплая встреча с собой в формате психологической игры. Будут мягко и бережно разбирать твои жизненные вопросы, чтобы ты смог(ла) услышать свои настоящие желания и найти новые решения. В игре есть 6 «долин»: любовь, желание, принятие, ответственность, мудрость и благодарность. Каждая из них — это маленькое путешествие внутрь себя, где можно заметить свои скрытые ресурсы и то, какие подсказки тебе даёт жизнь. Участвуют 2–6 человек, поэтому атмосфера получается очень тёплой, живой и доверительной. Игру ведёт Марина Иноземцева — экзистенциальный психолог и арт-терапевт. Записаться можно через ТГ