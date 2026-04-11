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  1. Москва
  2. События

Это мой прайм

Полковая улица, 3с8

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 16+

Про событие

Вдохновляющая дискуссионная игра, где через глубокие вопросы, честный диалог и поддержку других ты сможешь увидеть себя по-новому и наметить реальные шаги к своему расцвету. Что это за формат? Это живое общение, не лекция. Участники взаимодействуют друг с другом, размышляют, обсуждают, слушают и дают обратную связь. Формат построен вокруг вопросов, интерактивных заданий и раундов общения. новый раунд — новые люди — новые вопросы. За один вечер ты проживёшь несколько мини-знакомств, в каждом из которых сможете раскрыться по-разному. О чём будут говорить? В рамках игры ты исследуешь: — навязанные желания и чужие ожидания — то, что усиливает тревогу и внутреннее напряжение — образ вашей идеальной жизни — конкретные шаги к личной прайм эре — Сила обратной связи Обычно человек вращается в привычных кругах. Люди рядом уже давно сформировали о тебе устойчивое мнение. Здесь всё иначе. За 2,5 часа ты познакомишься и вдумчиво поговоришь с 10–12 новыми людьми. Тут специально включают упражнения на обратную связь, чтобы незнакомые люди посмотрели на тебя свежим взглядом и попробовали увидеть твой потенциал, сильные стороны, энергию. Иногда именно такой взгляд со стороны открывает то, что ты в себе не замечаешь.

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