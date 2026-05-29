Современный психологический перформанс, построенный на семи монологах семи героев. В финале каждого монолога герой задает зрителю провокационный, триггерный вопрос, от которого уже невозможно уйти и именно он превращает сцену в зеркало. Перформанс-головоломка, в котором зритель становится не наблюдателем, а участником внутреннего диалога. Пространство тишины и честности, где чужие истории неожиданно начинают говорить о самом главном — о тебе. Через цепочку анонимных монологов зритель погружается в лабиринт разума и судеб. Актёры исполняют истории выдающихся личностей и явлений эпохи, не раскрывая имен и лиц. До финала остаются только голос, текст и внутренний мир героя — без ярлыков и готовых ответов. Лишь в конце вспыхивает свет, открывается лицо персонажа и звучит его последний вопрос — провокационный, триггерный, честный. Каждый из семи героев задает зрителю свой вопрос, и в этот момент начинается самое важное — разговор с самим собой.