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Кто ты? (Ху А Ю?)

КЗ Новая Сцена, улица Бограда, 134

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 0+
Спектакли

Про событие

Современный психологический перформанс, построенный на семи монологах семи героев. В финале каждого монолога герой задает зрителю провокационный, триггерный вопрос, от которого уже невозможно уйти и именно он превращает сцену в зеркало. Перформанс-головоломка, в котором зритель становится не наблюдателем, а участником внутреннего диалога. Пространство тишины и честности, где чужие истории неожиданно начинают говорить о самом главном — о тебе. Через цепочку анонимных монологов зритель погружается в лабиринт разума и судеб. Актёры исполняют истории выдающихся личностей и явлений эпохи, не раскрывая имен и лиц. До финала остаются только голос, текст и внутренний мир героя — без ярлыков и готовых ответов. Лишь в конце вспыхивает свет, открывается лицо персонажа и звучит его последний вопрос — провокационный, триггерный, честный. Каждый из семи героев задает зрителю свой вопрос, и в этот момент начинается самое важное — разговор с самим собой.

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