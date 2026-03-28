Бывает мода на одежду — но есть ли мода на эмоции и состояния? Почему в одни эпохи ценили сдержанность, в другие — страсть, а сейчас — «осознанность». Поговоришь о трендах в эмоциональной жизни нынешнего времени и поговоришь о том, что чувства — это не только про психику, но и про моду, тренды и социальные ожидания. — История эмоциональной моды — почему романтики штамповали тоску, декаденты — усталость, а люди теперь — «ресурсное состояние» — Соцсети как подиум — как алгоритмы делают тренды на тревогу, выгорание и «принятие себя» (и кто за это платит) — Слова-паразиты чувств — понаблюдаешь, как меняется язык: от «грустно» до «кринж», от «подъёма» до «прайма» — Инструкция vs. реальность — почему люди начинают чувствовать «по инструкции» и как понять, что ты сейчас на самом деле чувствуешь Спикер: Надежда Чайкина — филолог и исследователь культурных кодов, которая однажды поймала себя на том, что грустит «как в рекламе кофе», и решила разобраться.