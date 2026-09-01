Это история про то, как даже незнакомые люди могут за полтора часа устроить праздник мечты, а по пути понять, из чего он состоит, и нырнуть в лучшие моменты своего прошлого. Организаторы верят, что в жизни должно быть больше праздника. Чтобы объединять и делать счастливее. Но можно ли устроить идеальный праздник, собрав совсем разных людей всего на пару часов? Организаторы попробуют это сделать. Здесь не будет зрителей — только участники. И огромный стол. А дальше ты всё увидишь и почувствуешь сам. Те, кто уже прожил этот опыт, говорят, например, такое. «Это было очень трогательно и с нужным градусом дичи». «Моментами я смеялась до боли в животе, был момент, когда плакала навзрыд». «Идите одни, берите друзей. Будет хорошо! И наверное, даже так, как никогда». Обрати внимание, спектакль — иммерсивный, поэтому будьте готов к полному включению, сидеть в стороне и наблюдать точно не получится. В том числе в какой-то момент на столе появится вино, которое ты вполне сможешь выпить. И последнее — несмотря на формат застолья, лучше приходи неголодным.